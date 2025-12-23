Однако возникла проблемы с полным освобождением помещения от российских дипломатов

Вчера в Польше было официально закрыто последнее генеральное консульство России, располагавшееся в городе Гданьск. Как сообщают местные СМИ, 22 декабря возле здания стояли автомобили с дипломатическими номерами, а также грузовая машина, в которую дипломаты грузили вещи. В ноябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал разрешение на работу консульства, обвинив Москву в организации саботажа на железной дороге.

При этом, как пишет издание RMF24, с возвращением дипломатического объекта властям Гданська возникли определённые проблемы. Дело в том, что Россия сообщила о невозможности полностью покинуть объект, поскольку там проживает административно-технический сотрудник посольства. В Москве настаивают, что генеральное консульство является их собственностью.

По этой причине власти польского города предпримут шаги, направленные на оспаривание позиции России и освобождение этого имущества с последующей конфискацией в пользу Государственного казначейства Польши. Польские чиновники заверили, что им непонятна позиция Москвы, ведь российские дипломаты ссылаются на документы, которых у Гданьска нет в распоряжении. Польские дипломаты рассчитывают, что российская сторона примет участие в судебном разбирательстве и предоставит свою документацию. Нюанс в том, что судебный процесс может растянуть решение о конфискации здания бывшего генерального консульства на годы.