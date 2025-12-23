Даная категория транспорта признана перспективной

На сайте российского правительства обнародовано постановление об утверждении концепции научно-технологического развития транспортного комплекса на период до 2035 года. В этом документе утверждены категории транспорта признанные перспективными, чтобы начать их развитие в течение следующих десяти лет.

Помимо экранопланов, конвертопланов и гражданской сверхзвуковой авиации в список вошли грузовые и пассажирские дирижабли. Таким образом, по мнению российского правительства, технологии дирижаблей являются перспективными и должны развиваться.

Стоит отметить, что дирижабли являются лишь одним из перспективных категорий транспорта, которые необходимо развивать. В списке есть и другие категории, которым также будут отдавать предпочтение в рамках десятилетней концепции. Пока нет информации о том, какие именно конкретные действия будут предприняты для реализации концепции, но она официально утверждена и будет иметь роль при создании инновационной инфраструктуры, освоения производства.

Активное развитие пассажирских дирижаблей произошло в период с 1910 по 1930 годы, но из-за произошедшей в мае 1937 года катастрофы «Гинденбурга» их потенциал начал угасать. Тогда, при попытке посадки дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев менее чем за минуту со всем экипажем и пассажирами (пострадало 97 человек, включая 35 погибших).