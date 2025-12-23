Страна может последовать примеру Австралии

Премьер-министр Великобритании Кир Стамер (Keir Rodney Starmer), чьи слова приводит издание Daily Mail, заявил, что правительство страны рассматривает возможность запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. За некоторое время до заявления британского премьера в поддержку данного решения выступила министр здравоохранения и культуры страны.

Введение соответствующего запрета стало предметом обсуждения из-за блокировки социальных сетей для молодёжи в Австралии. По словам Стармера, если пример Австралии окажется «эффективным» – он поддержит запрет. Примечательно, что ранее британский премьер выступал против ограничения использования социальных сетей, отдавая предпочтение умеренному контролю. Тем не менее другие члены правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинг, решили продвигать более радикальные решения.

По данным издания The Telegraph, введение запрета по «австралийской модели» напрямую зависит от того, какие результаты принесёт блокировка социальных сетей для молодёжи Австралии. По этой причине введение запрета возможно не ранее 2026 года. Следует напомнить, что Франции также планируют последовать примеру Австралии, заблокировав социальные сети для молодёжи.