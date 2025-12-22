Корабль дополнит лёгкий авианосец TCG Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит издание Anadolu, объявил о начале строительства 300-метрового авианосца. Отмечается, что новый корабль дополнит универсальный десантный корабль TCG Anadolu, классифицирующийся Анкарой как лёгкий авианосец.

Турецкий президент подчеркнул, что невозможно удерживать мощь на суше, забывая о присутствии в воздухе и на море. По этой причине Турция уделяет внимание всем трём областям, причём акцент делается на построении собственной экосистемы и создании производственных мощностей, а не лицензионном производстве и импорте вооружений.

Эрдоган подчеркнул, что Турция уже занимает 11-е место в мире по количеству экспортируемых вооружений. При этом за последние 11 месяцев экспорт оборонной и аэрокосмической продукции вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Говоря о новом авианосце, информации о нём мало, но заявленная длина говорит об амбициозных планах. Для сравнения, лёгкий авианосец TCG Anadolu имеет длину 232 метра, а американский класс авианосцев Gerald R. Ford – 337 метра. Как известно, в Турции планируют использовать авианосцы как место базирования различных беспилотных платформ: Bayraktar, Kızılelma