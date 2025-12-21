Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Дании наладят производство 122-мм ракет по сербской технологии
Они будут использоваться РСЗО PULS и M142 HIMARS

Компания SkyPro Propulsion (Дания) получила разрешение на запуск производства 122-мм артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Руководство компании поддерживает отношения с правительствами Дании, Германии, Франции, Бельгии, а также партнёрами из Сербии, желая наладить крупномасштабное производство востребованных снарядов для РСЗО.

Ожидается, что уже летом 2026 года датская компания сможет выпускать 10 тысяч ракет для РСЗО PULS и M142 HIMARS. Производство организуют на территории бывшей авиабазы, где расположены 37 выведенных из эксплуатации бункеров НАТО.

Последние полтора года SkyPro потратила на получение различных разрешений, в том числе от правительства Дании. Сейчас датская компания говорит о фактическом наличии «зелёного света» для запуска производства.

Ракеты будут производиться с использованием сербских технологий. Их адаптируют для использования вышеупомянутыми РСЗО, а стоимость одной ракеты составит примерно 10 тысяч евро за единицу. Вес боевой части ракеты составляет 24 килограмма, а дальность – более 40 километров.

#дания #рсзо
Источник: nyheder.tv2.dk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
2
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Частные инвесторы хотят выделить $1 млрд на строительство самого большого в мире коллайдера ЦЕРНа
+
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
16
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
1
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
+
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
Moore Threads представила в Китае игровой GPU с 50-кратным ростом трассировки лучей и чип для ИИ
+
NVIDIA и SK hynix готовят новый SSD для ИИ с десятикратным повышением производительности
+
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
1
Benchlife: Nvidia планирует масштабное сокращение производства видеокарт GeForce
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
4

Сейчас обсуждают

Foxcon
11:23
Народ, а что делать с меню ПУСК в 11, после обновления? После последнего обновления оно мне очень не нравится и кажется это будет "последней соломинкой сломавшей спину осла", серьезно рассматриваю ва...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Dentarg
11:14
Кроме NPU нужно ещё добавить одно супер ядро для однопотока. Итого 5 видов ядер + ещё видеовстройка.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Dentarg
11:13
Поиграли и хватит.
Видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ могут снять с производства из-за стоимости видеопамяти
Сергей Абакумов
11:06
А потом Тайвань внезапно мирным путём присоединится к Китаю, представляете какой подрыв жёп будет за океаном. А если серьезно то план такой, достроить передовые фабрики в штатах и устроить заварушку,...
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Overseer man
11:05
Пусть горит в аду со всем масонством.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
ark-bak
10:51
Это типа тоже для мира, уёпки.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
ark-bak
10:50
Да хоть триллион.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
lion77815
10:44
как что память выпаивать и за 300$ на авито
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
wooopggabg
10:27
Чимба рассуждает про невежество и дезинформацию - ничего смешнее вы сегодня уже не прочитаете
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Алексей Кузнецов
09:50
Если у китайцев есть кохонес, то попробуют перехватить что-то. После перехватов кораблей в Венесуэлу и Иран. Но сам в наличие оных не верю.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter