Они будут использоваться РСЗО PULS и M142 HIMARS

Компания SkyPro Propulsion (Дания) получила разрешение на запуск производства 122-мм артиллерийских ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Руководство компании поддерживает отношения с правительствами Дании, Германии, Франции, Бельгии, а также партнёрами из Сербии, желая наладить крупномасштабное производство востребованных снарядов для РСЗО.

Ожидается, что уже летом 2026 года датская компания сможет выпускать 10 тысяч ракет для РСЗО PULS и M142 HIMARS. Производство организуют на территории бывшей авиабазы, где расположены 37 выведенных из эксплуатации бункеров НАТО.

Последние полтора года SkyPro потратила на получение различных разрешений, в том числе от правительства Дании. Сейчас датская компания говорит о фактическом наличии «зелёного света» для запуска производства.

Ракеты будут производиться с использованием сербских технологий. Их адаптируют для использования вышеупомянутыми РСЗО, а стоимость одной ракеты составит примерно 10 тысяч евро за единицу. Вес боевой части ракеты составляет 24 килограмма, а дальность – более 40 километров.