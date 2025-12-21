Поставка сопровождалась логистическими трудностями

Министерство обороны Австралии объявило о завершении поставок Украине 49 танков M1A1 Abrams, обещанных стране ещё в феврале 2024 года. Таким образом, передача австралийских танков украинской армии растянулась почти на два года.

Австралийские власти оценили осуществлённую поставка танков в 245 миллионов долларов, при условии, что танки получены со складов местных вооружённых сил. Основную часть танков удалось поставить ещё в июле, а последняя партия была передана несколько дней назад, первоначально прибыв в Польшу. Некоторые из танков уже поступили на вооружение украинской армии.

Основная причина таких затяжных поставок – логистика. Полковник Джеймс Смит, курирующий поставки, подчеркнул, что транспортировка 60-тонного танка через полмира – непростая задача. Особенно если учесть, что техника ещё должна быть готова к эксплуатации, хотя долгое время простаивала на складах. Младший капрал Джордан Аптон, участвовавший в транспортировке танков, рассказывает, что ему пришлось провести 55 дней в море по пути в Европу:

«Было немного страшно. Я никогда раньше не совершал подобных поездок, тем более на грузовом судне»

Стоит напомнить, что поставка австралийских танков Украине могла быть неоднократно сорвана. Ещё в прошлом году в Белом доме сомневались в целесообразности передачи танков, транспортировка и подготовка которых займёт длительное время. В этом году, когда власть в США сменилась, работа логистического хаба в Польше вовсе оказалась под угрозой, поэтому поставки могил отменить.