Швейцарские власти не смогли добиться скидки, поэтому планируют заказать меньше истребители

В этом году стало известно, что правительство Швейцарии пересматривает возможность приобретения у США истребителей пятого поколения F-35 из-за роста цен. Власти страны в 2021 году договорились с Вашингтоном о приобретении 36 самолётов за 6 миллиардов швейцарских франков (около 7,5 миллиардов долларов), но спустя несколько лет Пентагон назвал озвученную ранее стоимость «недоразумением». Швейцарскому правительству не удалось добиться сокращения цены, а местные чиновники не захотели переплачивать за американские истребители, особенно на фоне введённых США 39-процентных пошлин на швейцарский импорт (были сокращены до 15% после подписания торгового соглашения).

Как стало известно, в Швейцарии нашли выход из ситуации – сократить количество планируемых к приобретению истребителей, чтобы уложиться в уже согласованный бюджет. В заявлении правительства говорится, что в связи с ростом цен закупка 36 единиц F-35 является нецелесообразной. Министерству обороны было поручено определить максимально возможное количество истребителей, которые можно купить за 6 миллиардов франков.

Пока непонятно, какое количество истребителей удастся приобрести Швейцарии, но, вероятнее всего, речь будет идти о нескольких десятках F-35. При этом стоит напомнить, что швейцарское правительство имеет планы по наращиванию возможностей противовоздушной обороны за счёт увеличения истребительной авиации. Вполне вероятно, что недостающие истребители будут заменены более доступными предложениями от Франции или Швеции.