Следующим шагом будет их использование

В Европейском союзе (ЕС) приняли решение о бессрочной заморозке российских активов, хранящихся в депозитариях стран-участников. Речь идёт об около 210 миллиардов евро, большая часть которых хранится на счету бельгийского депозитария Euroclear. Об этом сообщает издание Reuters, приводя слова высокопоставленных европейских чиновников.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала данное решение. Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что следующим шагом Брюсселя будет использование российских активов в 2026 и 2027 годах для оказания экономической помощи Украина. Как известно, в ЕС обсуждают предоставление Украина «репарационного кредита», обеспеченного замороженными российскими активами.

Решение о бессрочной заморозке российских активов позволяет ЕС не проводить голосование по этому вопросу каждые полгода. Такой подход делает невозможным блокирование решения о заморозке активов странами-участниками, в частности, Венгрией. Разморозка российских активов возможно только принятием отдельного решения, но пока в ЕС не планируют развивать какие-либо сроки.