Вашингтон планирует нарушить потоки экспорта венесуэльской нефти в Азию

Несколько дней назад стало известно о захвате США танкера у берегов Венесуэлы. По словам президента страны Дональда Трампа (Donald John Trump), это был крупнейший танкер из всех захваченных ранее. Как пишет издание Reuters, ссылаясь на многочисленные источники в американском правительстве, военные планируют продолжить захватывать у берегов Венесуэлы танкеры, находящиеся под американскими санкциями.

По данным издания, Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности планировали операции по захвату танкеров на протяжение нескольких месяцев. Источники издания утверждают, что дальнейшие захваты судов направлены на усиление финансового давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чью отставку требуют в Вашингтоне.

Новая тактика предполагает захват танкеров «теневого флота», перевозящих сырую нефть в Китай. При этом, как утверждают источники Reuters, некоторые танкеры обеспечивают одновременно и венесуэльский, и иранский, и российский экспорт нефти. Недавний захват танкера Skipper уже привёл к тому, что один из перевозчиков был вынужден приостановить рейсы своих танкеров, в том числе уже загруженных. По словам источника издания, некоторое количество танкеров были загружены нефтью для отправки в Азию, но теперь рейсы отменили, а суда простаивают у берегов Венесуэлы.

Reuters акцентирует внимание на том, что США захватывают только те танкеры, которые вышли в международные воды. Американские военные не вторгаются в территориальные воды Венесуэлы, дожидаясь, пока танкер выйдет в открытые воды.