На предприятии будут выпускать ракеты GMLRS

Компания Lockheed Martin (США) объявила об открытии её австралийским подразделением предприятия на территории Австралии, специализирующегося на производстве ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Предприятие построили на базе принадлежащего Министерству обороны Австралии ракетного сборочного комплекса Порт-Уэйкфилд.

На заводе будут выпускать ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), являющиеся наиболее востребованным боеприпасом для M142 HIMARS. Они способны поражать цели на расстоянии 70 километров. При этом стоимость одного выстрела составляет 150 - 200 тысяч долларов, что делает их доступным вариантом для ударов в ближнем тылу.

В пресс-релизе Lockheed Martin акцентируют внимание на том, что наличие в Австралии собственного производства GMLRS укрепляет потенциал страны и обеспечивает полную совместимость с американской армией. Над локализацией производства участвовали в том числе австралийские компании, действующие под руководством местного правительства.

«Этот объект был построен и введён в эксплуатацию в рекордные сроки», – говорится в пресс-релизе без уточнения сроков.

Помимо ракет, на предприятии в Австралии также будут выпускать пусковые контейнеры GMLRS All Up – впервые за пределами США. В дальнейшем Lockheed Martin планирует продолжать работать с австралийским правительством, налаживая производство управляемого оружия.