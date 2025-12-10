Сайт Конференция
Nacvark
Армия США планирует заняться переработкой критически важных минералов
Военные хотят обеспечить себя надёжным доступом к полезным ископаемым, необходимым для производства оружия

Старший советник по вопросам технологий Центра исследований и разработок вооружений Армии США (ARDEC) Марк Мезгер (Mark Mezger), чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что американские военные планируют создать небольшое количество заводов по переработке критически важных минералов, использующихся в производстве. Такой шаг направлен на развитие внутренних цепочек поставок, не зависящих от Китая.

В первую очередь военные приступят к переработке сурьмы (трисульфид сурьмы), который используют для изготовления капсюлей. Уже более чем 60 лет американская армия не производит данный вид сурьмы, хотя он является крайне востребованным.

Трисульфид сурьмыНациональная лаборатория штата Айдахо будет тестировать завод по переработке сурьмы в течение следующих шести месяцев. После сертификации разработки она будет использоваться в интересах американской армии. Ожидается, что  небольшие заводы по переработке критически важных минералов будут размещены на военных базах или других государственных объектах.

В планах Армии США в течение нескольких лет создать сеть из таких небольших заводов, которые смогут удовлетворить внутренние потребности военного производства. При этом предприятия не будут ориентированы на экспорт, в отличие от частных проектов..

#сша #армия сша #полезные ископаемые
Источник: reuters.com
