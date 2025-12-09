Компания Baykar продолжает расширять возможности беспилотной авиации

Компания Baykar (Турция) сообщила о проведённых испытаниях ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Akinci большой продолжительность полёта, который выступил в роли носителя авиационной бомбы малого диаметра TOLUN F. На опубликованных кадрах видно, как турецкий дрон наносит удар 250-фунтовой авиабомбой по указанной цели в пределах допустимого радиуса отклонения.

БПЛА Akinci в будущем будет использоваться турецкими военно-морскими силами на кораблях, подобных авианосцам. Данный дрон возьмёт на себя роль беспилотного истребителя, который сможет наносить удары по целям противника без необходимости высокорискованных операций с участием экипажа.

TOLUN F является аналогом американской авиабомбы GBU-39. Бомба оснащена боевой частью массой 250 фунтов (113 килограммов). В отличие от TOLUN IIR, версия F не имеет инфракрасной головки самонаведения, а полагается на GPS-сигнал и инерциальную систему навигации. Такой подход делает TOLUN F экономически эффективным решением ввиду меньшей стоимости. TOLUN F может поражать железобетонные конструкции толщиной до одного метра, но в то же время имеет небольшую площадь поражения, ориентированную на уничтожение внутренних элементов конструкции.