Активы хранятся в частных банках, которые, как пишет издание, Париж пытается скрыть

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во Франции пытаются защитить замороженные российские активы на сумму около 18 миллиардов евро от использования их в механизме предоставления Украине «репарационного кредита». Речь идёт об инициативе Европейской комиссии, которая предоставит Киеву 140 миллиардов евро на 2026 и 2027 финансовый год без увеличения государственного долга и конкретных обязательств по возвращению.

В материале издания объясняют, что вопрос об использовании этих средств приобрёл актуальность на фоне обсуждения экспроприации активов, хранящихся на счету бельгийского депозитария Euroclear. При этом в Париже сопротивляются их использованию, поскольку они преимущественно хранятся в частных банках, включая BNP Paribas, которые могут иметь договорные обязательства перед российскими держателями. По данным издания, Париж скрывает банки, в которых хранятся активы.

Financial Times подчёркивает, что проблема использования замороженных российских активов является более широкой. Речь идёт не просто о введении санкций, а сложных юридических и финансовых механизмах, где частные банки, государство и европейские институты могут конфликтовать между собой. Есть вероятность, что Франция всё же скроет активы от использования или, возможно, будет вынуждена использовать их часть для обеспечения «репарационного кредита».