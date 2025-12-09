Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что во Франции пытаются защитить замороженные российские активы на сумму около 18 миллиардов евро от использования их в механизме предоставления Украине «репарационного кредита». Речь идёт об инициативе Европейской комиссии, которая предоставит Киеву 140 миллиардов евро на 2026 и 2027 финансовый год без увеличения государственного долга и конкретных обязательств по возвращению.
В материале издания объясняют, что вопрос об использовании этих средств приобрёл актуальность на фоне обсуждения экспроприации активов, хранящихся на счету бельгийского депозитария Euroclear. При этом в Париже сопротивляются их использованию, поскольку они преимущественно хранятся в частных банках, включая BNP Paribas, которые могут иметь договорные обязательства перед российскими держателями. По данным издания, Париж скрывает банки, в которых хранятся активы.
Financial Times подчёркивает, что проблема использования замороженных российских активов является более широкой. Речь идёт не просто о введении санкций, а сложных юридических и финансовых механизмах, где частные банки, государство и европейские институты могут конфликтовать между собой. Есть вероятность, что Франция всё же скроет активы от использования или, возможно, будет вынуждена использовать их часть для обеспечения «репарационного кредита».