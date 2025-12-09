Компания Castelion привлекла финансирование от ряда инвестиционных групп

Компания Castelion (США), разрабатывающую недорогую гиперзвуковую ракету Blackbeard для армии США, сообщила о новом инвестиционном раунде, в ходе которого ей удалось привлечь 350 миллионов долларов на запуск масштабного производства. Средства потратят на поддержку важнейших технических и производственных этапов, включая интеграцию с мобильными пусковыми установками, строительство сборочного предприятия и проведения новых испытаний в 2026 году.

Американская компания получила финансирования от ряда инвестиционных и венчурных групп, особенно – Altimeter Capital и Lightspeed Venture Partners. Генеральный директор Castelion Брайон Харгис напомнил, что разработка Blackbeard соответствует приоритетам Пентагона по масштабированию производства гиперзвукового оружия и поможет сократить отставание США от Китая и России. Разработкой занимаются бывшие сотрудники аэрокосмической компании SpaceX.

В октябре уже была информация об интеграции Blackbeard с мобильными пусковыми установками. Castelion работает над тем, чтобы их недорогая гиперзвуковая ракета была совместима с пусковыми установками сухопутных и военно-морских сил, в частности, с всем известной M142 HIMARS.