Исключительное право получили Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония и Польша

Новое законодательство Европейского союза устанавливает для каждого государства-участника квоты на принятие мигрантов, чтобы распределить миграционную нагрузку между всеми странами сообщества. Не все страны Европы согласны с такой политикой, а Венгрия вовсе готова выплачивать за каждого неразмещённого мигранта по 20 тысяч евро, чтобы не отступать от своих принципов.

Как сообщает издание Polskie Radio, на встрече министров иностранных дел стран-участников Европейского союза пяти странам сообщества предоставлено освобождение от принятия мигрантов. Не принимать мигрантов могут Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония и Польша. Все страны из списка просили Брюссель исключить их из так называемого «миграционного пакта», а в Варшаве ясно дали понять, что даже не планируют его соблюдать.

Каждая из стран имеет свою причину, по которой её освобождают от принятия мигрантов. Так, например, Польшу освободили от «миграционного пакта» в связи с высокими расходами на защиту восточной границы с Белоруссией, через которую на польские территории проникают нелегальные мигранты, а также большого количество принятых из Украины беженцев. Министр иностранных дел Польши Марчин Кервиньский приветствует решение Брюсселя, подчёркивая, что оно соответствует политике Варшавы.

«Мы выполнили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев в рамках этого механизма и не будем выплачивать компенсацию, так что это хороший день», – напоминает польский министр.

Пока нет информации о том, сколько будет действовать исключение. Однако польское правительство рассчитывает на сохранение договорённостей в течение многих лет.