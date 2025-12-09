Сайт Конференция
Nacvark
В ЕС разрешили пяти странам не принимать мигрантов
Исключительное право получили Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония и Польша

Новое законодательство Европейского союза устанавливает для каждого государства-участника квоты на принятие мигрантов, чтобы распределить миграционную нагрузку между всеми странами сообщества. Не все страны Европы согласны с такой политикой, а Венгрия вовсе готова выплачивать за каждого неразмещённого мигранта по 20 тысяч евро, чтобы не отступать от своих принципов.

Как сообщает издание Polskie Radio, на встрече министров иностранных дел стран-участников Европейского союза пяти странам сообщества предоставлено освобождение от принятия мигрантов. Не принимать мигрантов могут Австрия, Хорватия, Чехия, Эстония и Польша. Все страны из списка просили Брюссель исключить их из так называемого «миграционного пакта», а в Варшаве ясно дали понять, что даже не планируют его соблюдать.

Каждая из стран имеет свою причину, по которой её освобождают от принятия мигрантов. Так, например, Польшу освободили от «миграционного пакта» в связи с высокими расходами на защиту восточной границы с Белоруссией, через которую на польские территории проникают нелегальные мигранты, а также большого количество принятых из Украины беженцев. Министр иностранных дел Польши Марчин Кервиньский приветствует решение Брюсселя, подчёркивая, что оно соответствует политике Варшавы.

«Мы выполнили то, что обещали. Мы заявили, что не будем принимать беженцев в рамках этого механизма и не будем выплачивать компенсацию, так что это хороший день», – напоминает польский министр.

Пока нет информации о том, сколько будет действовать исключение. Однако польское правительство рассчитывает на сохранение договорённостей в течение многих лет.

#евросоюз #польша #эстония #чехия #австрия #хорватия
Источник: polskieradio.pl
Сейчас обсуждают

Родион Вестов
01:04
Деньги на ветер
В развитие ветроэнергетики в Ростовской области вложили более 60 млрд рублей
ark-bak
00:05
Мне одному нас рать на блогеров и ии?
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
ark-bak
00:03
Я думаю пипл схавает. Просто нас научат что 50к за 32Гб ддр5 - это норм.
Asgard выпускает комплект ОЗУ DDR5 на 192 ГБ по цене RTX 5080 и на 256 ГБ стоимостью выше RTX 5090
ark-bak
00:02
Путешествие во времени им подавай. Губозакаточную машину им, пусть описывают принцип действия математическими моделями
Австралийские физики представили доказательство для путешествий во времени без парадоксов
10qwer
23:51
9800 МТ/с?! Брехняяя...
AMD Ryzen 7 9850X3D может работать с памятью DDR5-9800
Roditch
23:38
На счёт доходности очень громко сказано. Нейросети уверенно показывают только снижение краткосрочной доходности и увеличение операционной прибыли.
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
Alexey B
23:33
Это называется технологический суверенитет. Всегда в критически важных (да и не только в них) отраслях нужно иметь СВОЁ! Ибо если его нет, то остаётся полагаться только на "КУПИМ"... но тут вопрос: а ...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
zik3ak
23:13
Самсуки просто нормальное качество hbm до сих пор дать не могут. У них чешется после бидаев)
Samsung переводит производственные мощности HBM на DDR5 из-за «ужасающего дефицита»
no_fate
23:11
Попытка заработать на искусственно созданном дефиците может очень плохо кончится для рынка бытовых ПК.
Asgard выпускает комплект ОЗУ DDR5 на 192 ГБ по цене RTX 5080 и на 256 ГБ стоимостью выше RTX 5090
Марат Аббасов
22:56
Всё очень просто, если у вас портативка вообще любая то лучше накатить Стим ос, я накатил на свой рог Алай на з1 экстрим и 16 ОЗУ, и проблема на Винде в том что памяти не хватает часто, так как 5+-гб ...
Windows 11 25H2 обеспечила больше fps в ряде игр по сравнению со SteamOS в тестах Ars Technica
