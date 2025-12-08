Такая интеграция позволяет танку запускать дроны-камикадзе из укрытия

Компания General Dynamics Land Systems (США) объявила об успешной демонстрации системы высокоточного воздействия и разведки в контейнерном корпусе PERCH, разработанной совместно с AeroVironment. Демонстрационные испытания провели на мероприятии Machine Assisted Rugged Sapper (MARS) армии США в Форт-Худе, штат Техас.

Согласно пресс-релизу компании, установка PERCH позволяет интегрировать барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и Switchblade 600 производства компании AeroVironment в основные боевые танки M1A2 Abrams и бронетранспортёры Stryker. Такая модификация предоставляет бронетехнике возможности по ведению наблюдения и поражения за пределами прямой видимости. При этом установка PERCH на танк не требует особых вмешательств в конструкцию – достаточно заменить спонсон (защищённое место для хранение боекомплекта, предотвращающее детонацию), закрепив систему болтами к предусмотренным точкам крепления.

Вице-президент General Dynamics Land Systems Джим Паскуаретт утверждает, что компания видит большой интерес солдат к этой готовой и эффективной концепции и с нетерпением ждёт будущих демонстраций. Основное преимущество такой интеграции заключается в расширении возможностей танка посредством появления нового ударного средства, доступного для запуска из защищённых мест. Проще говоря, M1 Abrams может не наносить удары по целям в прямой видимости, но и служить пусковой установкой для запуска барражирующих боеприпасов из укрытия.