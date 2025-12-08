В декабре 2024 года крейсер сбил союзный истребитель и вполне мог сбить второй

В декабре 2024 года в Красном море действовала авианосная группа Harry S. Truman Военно-морских сил США, которая неоднократно сталкивалась с угрозой со стороны ударных беспилотников и крылатых ракет, запускаемых йеменскими хуситами из «Ансар Аллах». Уже 22 декабря произошёл инцидент, в ходе которого ракетный крейсер USS Geetysburg нанёс дружественный огонь по истребителю F/A-18F Super Hornet, выполняющему манёвр по посадке на авианосец. О результатах расследования рассказало издание The War Zone, ознакомившись с обнародованным отчётом ВМС США.

Пилот F/A-18F Super Hornet был на подходе к посадке, после чего увидел, как к нему мчится выпущенная крейсером ракета Standard Missile-2 (SM-2). Изначально пилот подумал, что ракета нацелена на беспилотник или крылатую ракету, но когда SM-2 приблизился и сменил свой курс в сторону американского борта – ему стало всё понятно. Пилоту удалось катапультироваться, но истребитель успешно сбит. По второму истребителю данного типа также был нанесён удар, но пилот, вопреки призывам катапультироваться, смог выполнить манёвр и ракета SM-2 прошла примерно «на расстоянии одной - двух длин самолёта позади истребителя».

Основная причина, по которой USS Geetysburg осуществил дружественный огонь, было отсутствие боевого сглаживания с авианосной ударной группой. Помимо этого, экипаж крейсера не выполнил надлежащие шаги по предотвращении дружественного огня, поскольку была путаница относительно того, по чему именно стрелял корабль. Ситуация была обострена тем, что на борт USS Gettysburg осуществлял посадку вертолёт MH-60R Seahawk, из-за чего радиолокационное покрытие корабля было снижено, а ответственный за наблюдение самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Hawkeye столкнулся с перебоями в работе радара. Система опознавания «свой – чужой» тоже подвела в ту ночь. Как итог, совокупность проблем и череда совпадений привела к дружественному огню.

По итогам расследования ВМС США пришли к выводу, что решение открыть огонь было неверным с учётом всей информации, доступной командиру USS Gettysburg: экипаж имел низкую ситуационную осведомлённость. Тем не менее, учитывая, что в те дни йеменские хуситы действительно атаковали американский флот, экипаж крейсера всё же чувствовал угрозу и решил перестраховаться.