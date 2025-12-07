Сайт Конференция
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Власти обещают, что соцсети будут нести ответственность за соблюдение законодательства

Уже 10 декабря 2025 года в Австралии вступит в силу закон, устанавливающий запрет на регистрацию детьми до 16 лет аккаунтов в социальных сетях TikTok, X, YouTube, и другие. Власти убеждены, что запрет положительно повлияет на психическое здоровье детей и способен уберечь их от вредного контента, злоупотребления, зависимости и кибербуллинга.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе (Anthony Albanese) заявил, что правительство обеспечит строгий контроль за соблюдением запрета со стороны социальных сетей. Руководство социальных сетей будет вынуждено исполнять законодательство и деактивировать аккаунты лиц до 16 лет. Помимо этого, в действующих на территории Австралии социальных сетях должна быть верификация возраста. Власти предоставят время, чтобы руководство социальных сетей проконтролировало ситуацию и выполнило требования.

В том случае, если социальная сеть будет игнорировать введённые в Австралии ограничения, ей грозит штраф на сумму около 50 миллионов австралийских долларов. Несмотря на отсутствие подобных прецедентов в мире и критику запрета молодёжью, социальные сети уже начали предупреждать владельцев аккаунтов о вступающих в силу ограничениях. Таким образом, уже через несколько дней запрет вступит в силу и миллионы аккаунтов австралийской молодёжи будут удалены или деактивированы.

#австралия #социальные сети
Источник: bloomberg.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter