При этом власти опровергают информацию СМИ о том, что по дронам открыли огонь

Во Франции в четверг с 19:00 по 01:00 над территорией морской базы Иль-Лонг в Бретани, где дислоцируются атомные подводные лодки, пролетели неизвестные бесплотные летательные аппараты (БПЛА). Как сообщает издание Agence France-Presse, военные открыли огонь по дронам после обнаружения. Однако местные власти опровергают данную информацию, утверждая, что военные предприняли лишь «меры предосторожности».

Прокурор в городе Ренн Жан-Мари Блин, ответственный за военные дела, подтвердил факт проведения расследования относительно данного инцидента. При этом он опроверг, что военные открыли огонь по БПЛА. По его словам, расследование сосредоточено на том, чтобы выяснить, действительно ли над морской базой пролетали дроны. Французский прокурор уточнил, что информация о неизвестных дронах в небе изначально поступила от очевидцев, включая полицейских, поэтому требуется дополнительная проверка.

«Некоторые сообщения могут быть полностью вымышленными, другие – гораздо более серьезными», – добавил Жан-Мари Блин.

Стоит напомнить, что ранее уже власти Бельгии и Нидерландов сообщали о пролёте БПЛА над их военными объектами. Учитывая географическую близость этих стран с Францией, вероятнее всего, информация может соответствовать действительности.