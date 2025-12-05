Уже четыре европейские страны объявили, что намерены участвовать в конкурсе, пока в списках участников находится Израиль

Страны Европы начали бойкотировать проведение музыкального конкурса «Евровидение-2026» из-за допуска к участию Израиля, несмотря на призывы ряда участвующих вещательных компаний исключить израильское участие на фоне по-прежнему нестабильной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Радиовещатели из четырёх европейских стран (Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды) объявили об отказе от участия в музыкальном конкурсе и его трансляции, поскольку Европейский вещательный союз отклонил их просьбу о тайном голосовании по вопросу исключения участия Израиля. Организатор мероприятия аргументировал отказ тем, что большая часть стран, планирующих принять участие, не выступают против израильского участия.

Министр культуры Испании Эрнест Уртасун считает, что «нельзя обелять» Израиль, учитывая конфликт в Газе. По его мнению, культурные мероприятия «должны быть на стороне мира и справедливости», поэтому он поддерживает позицию испанской телекомпании RTVE о бойкоте «Евровидение-2026». Стоит напомнить, что в «Евровидение-2024» Израиль занял первое место по результатам зрительского голосования, а также второе с учётом голосов жюри. «Евровидение-2026» пройдёт в Вене (Австрия) в мае следующего года.