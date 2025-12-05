Смягчения санкции затронули АЗС за пределами России

Министерство финансов США одобрило генеральную лицензию, позволяющую осуществлять транзакции с автомобильными заправочными станциями (АЗС), принадлежащими российской компании «Лукойл», против которой были ранее введены санкции. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальное решение ведомства.

Транзакции были разрешены до 29 апреля 2026 года. Сообщается, что такое решение затрагивает около 2 тысяч АЗС по всей Европе, Центральной Азии, Ближнему Востоку и Америке. Решение объясняется «смягчением ущерба потребителей и поставщиков, стремящихся осуществлять обычные транзакции с розничными АЗС».

Выдача генеральной лицензии на сделки с АЗС означает, что принадлежащие «Лукойл» заправки в США и других странах смогут продолжить работу в обычном режиме. При этом стоит понимать, что нет гарантий продления генеральной лицензии, поэтому до апреля российская компания должна будет продать зарубежные АЗС. Необходимо также добавить, что в ноябре Министерство финансов США продлило отсрочку от санкций против «Лукойл» до 13 декабря, чтобы потенциальные покупатели зарубежных активов компании могли продолжить переговоры по поводу сделку, которую ещё необходимо согласовать с Вашингтоном.