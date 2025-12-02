Скидка увеличилась почти в два раза, а платежи теперь будут в долларах США или дирхамах ОАЭ

Некоторое время назад правительство США начало оказывать давление на Индию с целью добиться отказа страны от импорта российской нефти. В конечном итоге американское правительство ввело санкции против энергетических компаний «Роснефть» и «Лукойл», а американский президент Дональд Трамп указал на сокращение импорта Индией российской нефти. Однако, как сообщает издание Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вновь вернулись к закупкам российской нефти, но на более выгодных для себя условиях.

По данным издания, государственные НПЗ Indian Oil и Bharat Petroleum договорились о поставках российской нефти в январе. Немаловажную роль в этих договорённостях сыграли скидки, предложенные российскими компаниями. Источники издания указывают на продажу Индии нефти со скидкой около 5 долларов за баррель по отношению к марке Brent (менее 60 долларов за баррель нефти). Для сравнения, месяц назад скидка составляла всего лишь 3 доллара за баррель нефти, то есть она увеличилась почти в два раза.

Bloomberg, анализируя предложенный Индии ценник на российскую нефть, предполагает, что Россия будет зарабатывать примерно 40 - 45 долларов за баррель нефти. При этом расчёты будут производить либо в дирхамах ОАЭ, либо в долларах США. Всё это указывает на осторожное возвращение некоторых индийских нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, хотя и на менее выгодных для России условиях.