Nacvark
Украина запрашивает у стран Европы ещё €1 млрд на поставки оружия из США
Киев намерен получить средства до конца года

Посол Украины при НАТО Алёна Гетманчук сообщила о намерениях Киева добиться получения от стран Европы дополнительного финансирования в размере около 1 миллиарда евро, необходимых до конца года. Средства потратят на поставки американского оружия в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

В материале издания акцентируют внимание на том, что европейские страны неохотно присоединяются к инициативе PURL, не желая финансировать поставки американского оружия. В то же время украинские власти вынуждены приобретать американское оружие, не имея альтернативных поставок Европы, когда речь заходит о некоторых видах вооружения, включая ракеты для M142 HIMARS.

Украинский дипломат призвала Европу не воспринимать активизацию мирных переговоров как сигнал к прекращению поддержки Украины. Гетманчук подчёркивает, что Европа может сделать больше, чем просто разработать свой мирный план, альтернативный предложенному США, например, выделить Киеву «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро.

Инициатива PURL обеспечивает 75% финансирования зенитных ракетных комплексов Patriot и 90% всех других систем противовоздушной обороны. Помимо этого, США продают Украине артиллерийские снаряды увеличенной дальности, которых также нет у Европы.

#украина #сша #европа
Источник: bloomberg.com
