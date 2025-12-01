Компания Larsen & Toubro сделает это в сотрудничестве с BAE Systems

Компании Larsen & Toubro (Индия) и BAE Systems Hägglunds договорились о сотрудничестве, предусматривающем производство гусеничных бронированных вездеходов BvS10 в конфигурации Sindhu для индийских вооружённых сил. Европейская компания предоставит свои технологии для локализации Индией производства броневиков на своих территориях.

BvS10 Sindhu базируется на основе оригинального броневика, но с изменениями в конструкции, учитывающими рельеф и климат Индии: высокогорье, пустыня, болотистая местность и необходимость плавания. Модернизованный вездеход уже прошёл серию испытаний, продемонстрировав исключительные характеристики как в условиях уровня моря, так и в высокогорных районах.

Управляющий директор BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон Раск акцентирует внимание на способностях BvS10 придерживаться высокому уровню «мобильности, гибкости и эффективности» в экстремальных климатических условиях. Он также выразил гордость тем, что их компания принимает участие в лицензировании производства на индийских территориях в рамках правительственной инициативы «Сделано в Индии».

Конструкция BvS10 позволяет использовать вездеход для выполнения различных задач, начиная от транспортировки личного состава, заканчивая эвакуацией техники и раненых солдат.