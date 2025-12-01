На это указывают данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

В прошлом году доходы 100 крупнейших оборонных компаний составили рекордные 679 миллиардов долларов, что на 5,9% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на обновлённые данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В отчёте SIPRI акцентируют внимание на резком росте совокупных доходов крупнейших оборонных компаний, основная часть которых находится в США и Европе. Объясняется это современными тенденциями в сфере международной безопасности, которые подталкивают национальные правительства наращивать расходы на оборону для модернизации своих арсенал вооружений. При этом рост по большей степени связывается с ситуацией в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, где продолжаются военные конфликты.

Несмотря на то, что большая часть крупнейших производителей оружия находятся в США и Европе, доходы оборонных компаний растут по всему миру, за исключением Азии и Океании. Крупнейшим продавцов оружия по-прежнему является американская компания Lockheed Martin, заработавшая в 2024 году почти 65 миллиардов долларов, в том числе за счёт наращивания поставок истребителей F-35.

Особо примечательными являются показатели компании Czechoslovak Group (Чехия), которая заняла 46-е место, заработав 3,6 миллиарда долларов – на 193% больше, чем в прошлом году. Такой резкий рост обусловлен инициативой Чехии по поставкам боеприпасов Украине за счёт европейского финансирования.