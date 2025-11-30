Сайт Конференция
Польша вывела на орбиту свой первый военный спутник
Спутник ICEYE был запущен ракетой Falcon 9 с космической базы США

На космической базе США Ванденберг в штате Калифорния состоялся запуск ракеты Falcon-9 от компании SpaceX, которая вывела на орбиту спутник ICEYE, приобретённый Министерством обороны Польши в мае этого года для операций вооружённых сил. Об этом сообщает местное издание Polskie Radio.

Первый военный спутник Польши был отправлен в космос в рамках миссии Transporter-15. Он оснащён радаром синтезированной апертуры (SAR), технологией, которая позволяет получать спутниковые снимки высокого разрешения в режиме реального времени. ICEYE делает снимки в двух режимах – узкая местность с акцентом на детализацию или широкая местность с меньшей детализацией.

Помимо этого, в том же запуске на орбиту была выведена группировка PIAST, состоящая из трёх малых спутников, а также наноспутник компании SatRev из Вроцлава.

Вывод польского военного спутника на орбиту позволяет Польше использовать его в военных целях, а это разведка, отслеживание перемещения войск, обнаружение скрытой техники и оценка разрушений. Теперь страна не только является потребителем спутниковых данных НАТО, но и самостоятельно может вносить вклад в этой отрасли.

#сша #польша #iceye
Источник: polskieradio.pl
