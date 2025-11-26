Компания получила финансирование в размере $49 млн

Компания Kraken Technology Group (Великобритания) сообщила о получении контракта от Командования сил специальных операций США на разработку и производство прототипов новых автономных надводных и подводных судов, которые повысят возможности американских сил специального назначения в морской среде. В рамках данного контракта компания получила финансирование в размере 49 миллионов долларов.

В пресс-релизе компании сообщают, что планируют разработать прототипы беспилотных судов, использующие передовые материалы, малозаметные характеристики и модульную конструкцию для интеграции различной полезной нагрузки. Разрабатываемые автономные надводные и подводные суда будут оснащены системами автономной навигации, малозаметными технологиями и масштабируемыми датчиками для выполнения операций по разведке и обеспечению логистики в условиях спорной прибрежной зоны.

Kraken акцентирует внимание на том, что уже имеет существенный опыт сотрудничества с другими европейскими странами, включая Великобританию, которые пользовались её услугами для разработки различных технологий в морской сфере.

Новые надводные и подводные дроны предоставят американскому спецназу «решающее преимущество» на сложных военных театрах. Помимо этого, компания будет работать над масштабированием своей деятельности, чтобы обеспечить поставки своих технологий различным заказчикам из Европы.