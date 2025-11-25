Военные обещают, что производителю обеспечат стабильные заказы в ближайшие годы

Государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов Гийс Туинман, чьи слова приводит местное издание BNR, указал на необходимость получения его страной высокоточного оружия для ударов на дальние расстояния. При этом он подчёркивает, что дальнобойных дронов недостаточно, нужен аналог крылатым ракетам BGM-109 Tomahawk американского производства.

По мнению чиновника, если несколько нидерландских компаний решат объединиться, они вполне могут разработать что-то подобное в течение шести месяцев. Со своей стороны Туинман пообещал обеспечить стабильные заказы такого вооружения в течение следующих лет. Чиновник акцентирует внимание на том, что не ставит перед промышленностью цель копировать американское Tomahawk, поскольку они «узкоспециализированные и очень дорогие».

Гийс Туинман утверждает, что уже ведёт диалог с некоторыми компаниями, пытаясь убедить их начать разработку дальнобойного вооружения. Он добавил, что такое оружие может получить разрешение на экспорт

«Что хорошо для Нидерландов, то хорошо и для Германии, Франции, Италии, Испании и Греции», – отметил чиновник возможность для экспорта ракет по всей Европе.

На текущий момент в Европе нет собственных ракет большой дальности, которые могут быть запущены в массовое производство. До недавних пор европейские страны не считали разработку подобного вооружения своим приоритетом, особенно в условиях «американского зонтика».