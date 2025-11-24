Сайт Конференция
Nacvark
Россия заняла третье место в списке ведущих морских держав
Такая оценка представлена в докладе Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук

Россия заняла третье место в списке ведущих морских держав, основываясь на индексе морской мощи. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на представленные данные в докладе Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН).

Аналитики использовали следующие показатели при расчёте индекса морской мощи государства: доступные ресурсы (владение морскими участками и наличие в них важных ресурсов), военно-морской флот и морская деятельность (использование международных вод в различных целях, включая экономические и досуговые).

ИМЭМО РАН пришли к выводу, что потенциал России в контексте деятельности в море равен 6,6%. В то же время Китай и США обладают показателями 16,4% и 15,1% соответственно. Таким образом, по мнению российских аналитиков, Россия занимает третьем место в списке морских держав, в то время как США и Китай второе и первое. На долю других государств, имеющих доступ к морю, приходится остальные 61,9%.

Эксперты считают, что высокий индекс морской мощи России обеспечен военно-морским флотом, а также атомными ледоколами, в чём страна превосходит другие государства в списке.

#россия
Источник: tass.ru
