Правоохранительные органы заинтересованы разработкой для поиска преступников

Федеральное бюро расследований США (ФБР) планирует приобрести беспилотники на управлении по оптоволоконному кабелю, которые будут использовать для поиска преступников. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на запрос ведомства на официальном сайте для поиска подрядчиков SAM.gov.

В запросе ФБР напоминают, что ведомство отвечает за расследование множества федеральных преступлений, а беспилотники позволяют реагировать на различные инциденты непосредственно на месте их проведения. По этой причине ведомство интересуется, могут ли подрядчики предложить им дроны на оптоволокне.

Пока что речь идёт не о приобретении в рамках государственного заказа, а лишь сборе информации от подрядчиков, на основе которой ФБР решит, могут ли они удовлетворить запросы ведомства. В том случае, если ФБР подтвердит свою заинтересованность дронами на оптоволокне, будет размещён заказ на их производство и поставку.

Основное преимущество дронов на оптоволокне заключается в том, что они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и обеспечивают лучшую связь. При этом сложно сказать, насколько целесообразно использовать такие дроны в городских условиях, где существует повышенный шанс обрыва оптоволоконного кабеля.