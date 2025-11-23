Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ФБР США изучает возможность приобретения дронов на оптоволокне
Правоохранительные органы заинтересованы разработкой для поиска преступников

Федеральное бюро расследований США (ФБР) планирует приобрести беспилотники на управлении по оптоволоконному кабелю, которые будут использовать для поиска преступников. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на запрос ведомства на официальном сайте для поиска подрядчиков SAM.gov.

В запросе ФБР напоминают, что ведомство отвечает за расследование множества федеральных преступлений, а беспилотники позволяют реагировать на различные инциденты непосредственно на месте их проведения. По этой причине ведомство интересуется, могут ли подрядчики предложить им дроны на оптоволокне.

Пока что речь идёт не о приобретении в рамках государственного заказа, а лишь сборе информации от подрядчиков, на основе которой ФБР решит, могут ли они удовлетворить запросы ведомства. В том случае, если ФБР подтвердит свою заинтересованность дронами на оптоволокне, будет размещён заказ на их производство и поставку.

Основное преимущество дронов на оптоволокне заключается в том, что они устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и обеспечивают лучшую связь. При этом сложно сказать, насколько целесообразно использовать такие дроны в городских условиях, где существует повышенный шанс обрыва оптоволоконного кабеля.

#сша #оптоволокно #оптоволоконные дроны #фбр сша
Источник: twz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
3
Генетики идентифицировали ранее неизвестную жившую 8500 лет назад популяцию людей
+
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» сталкивается с трудностями
+
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
+
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
2
Правительство РФ обсуждает льготы по утильсбору для автомобилей на газе
+
Демонстрационный полёт индийского истребителя HAL Tejas на авиасалоне закончился падением самолёта
+
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
+
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
5
Стартап из США Valar Atomics добился цепной реакции при первом запуске модульного мини-реактора
+
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
2
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
В Китае в провинции Ляонин обнаружили крупнейшее месторождение золота﻿
3
Кабина истребителя OA-1K Skyraider стоимостью $40 млн оснащена прицелом от винтовки за $600
1
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
8

Популярные статьи

Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2

Сейчас обсуждают

Leoxxx76
12:55
Корпус,очень нравится,не хочу менять. Мощный,массивный и просторный. Собираюсь перейти на lga1700 но вот из за того что расположение железа вертикальное, не совсем понимаю,как правильно расположить ра...
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Leoxxx76
12:50
Он есть у меня.Подумываю как сжо прикрутить
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Дмитрий Патрушев
12:43
А зачем тебе этот древний корпус!?
Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:43
Не обращайте внимание на пациента нашей клиники. Он решил что если наденет белый халат главврача, то ему все поверят.
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Главврач ПНД "Тюнинг психики Бернигана"
12:41
Малафья - ты обосралась.
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
Анна Франскевич
12:40
Я как активный пользователь Стима с 12 года и Линукс с 14, что пристально наблюдал за их потугами в Линукс, провалами и успехами да набивания шишек. Желаю им удачи в этом, ибо это выгодно в первую оч...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Анна Франскевич
12:39
>Давайте теперь попробуем понять, зачем Valve нужны Steam Machine сейчас. А тут пробовать нечего, ибо это и так очевидно. Основная цель это закрепить на рынке игр Линукс, что бы обезопасить компанию ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Сергей Анатолич
12:39
Чо ты несёшь? Ни какого 6 поколения в мире не существует. Есть концепты, и наработки, при том и в России то же. Во первых они строго засекречены, а во вторых они по большому счёту только в головах у р...
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
Анна Франскевич
12:38
>Даже тот самый памятный значок наивысшего уровня давали лишь тем, у кого был контроллер. Что, конечно, очень «порадовало» игроков, что любили Steam и играли только на клавиатуре с мышкой. С 16 года ...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
valderm
12:38
АМД провернула финт ушами - скинула код, фанаты поправили, а контора все собрала и новый драйвер выпустила и все ОК... а нивдия жаба гложет
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter