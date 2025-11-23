Об этом изданию Reuters сообщила компания IHC

После введения США санкций против российских энергетических компаний «Лукойл» и «Роснефть» начала обсуждаться возможность продажи их зарубежных активов. Такое решение позволит освободить от американских санкций предприятия, принадлежащие этим компаниям, которые отыгрывают немаловажную роль, в том числе в Европе.

Компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в приобретении зарубежных активов «Лукойл». Эмиратская компания подтвердила данную информацию в ответе на запрос издания Reuters, но не предоставила никаких подробностей.

Контрольный пакет акций IHC принадлежит инвестиционной компании Royal Group, которой, в свою очередь, владеет шейх Тахнун бин Заид аль Нахайян, занимающий пост советника по вопросам национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщало ранее издание Financial Times, шведский бизнесмен Турбьёрн Тёрнквист уже пытался приобрести зарубежные активы «Лукойл» за 22 миллиарда долларов, но Министерство финансов США не одобрило сделку. В Вашингтоне сочли, что бизнесмен тесно связан с Россией, а продажа акций ему будет означать фиктивную смену владельца для обхода санкций.