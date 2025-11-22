Сайт Конференция
Израиль ускорит производство ПВО «Железный купол» за счёт военной помощи от США
Тель-Авив воспользуется финансированием, одобренным Конгрессом в апреле 2024 года

На сайте Министерства обороны Израиля сообщается о подписании крупного контракта с компанией Rafael, ответственной за производство систем противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Ускорение производства произойдёт за счёт пакета военной помощи от США, выделенного в апреле 2024 года администрацией экс-президента Джо Байдена.

В пресс-релизе израильского оборонного ведомства не уточняют, какая сумма будет потрачена в рамках нового контракта, но речь идёт о миллиардах долларов. Вышеупомянутый пакет военной помощи от США предусматривает ассигнования на сумму 8,7 миллиарда долларов, но стоит понимать, что часть уже могла быть потрачена на другие проекты.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что ПВО «Железный купол» продемонстрировал свою эффективность, отразив тысячи угроз из сектора Газа, Ливана и других регионов. Система была разработана для перехвата дозвуковых целей – беспилотников и крылатых ракет. Rafael приветствует решение Тель-Авива ускорить производство «Железного купола», ведь это подтверждает доверие израильских властей к разработанному решению.

#сша #израиль #железный купол
Источник: mod.gov.il
