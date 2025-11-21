Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США переносят испытания экспериментального самолёта DAPRA X-67 на конец 2027 года
Он оснащён новой технологией, которая позволит избавиться от традиционных механических частей управления

В январе 2023 года Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) при Министерстве обороны США заключило соглашение с компанией Aurora Flight Sciences на разработку экспериментального самолёта DAPRA X-65. Самолёт будет использовать технологию активной системы управления потоком воздуха (AFC), которая, как предполагается, заменит традиционные механические рули  и другие сложные подвижные части. X-65 оборудуют соплами, которые будут менять давление воздуха над крылом и влиять на его крен и тангаж.

Как сообщает издание Defense News, ссылаясь на DAPRA, первый полёт экспериментального самолёта состоится в конце 2027 года. Это на два года позже, чем планировалось изначально, поскольку программа была приостановлена и пересмотрена. DAPRA рассчитывают, что новая технология управления позволит в будущем переосмыслить подходы к созданию самолётов и разработке систем манёвренности. Аэродинамика и вес будущих самолётов за счёт AFC могут быть снижены, что также положительно отразится на энергоэффективности и простоте конструкции.

#сша #dapra #x-67
Источник: defensenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
12
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
4
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
На выставке Dubai Airshow 2025 отметили эффективность российских БПЛА «Форпост-Р» после модернизации
+
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В России разработали плацкартный вагон нового поколения
3
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
В России начались продажи городского автобуса Citymax 12 от ЛиАЗа
1

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
6
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
9
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3

Сейчас обсуждают

vl
02:01
там и память стоит 15-16к за 32 гб, невозможно предположить насколько долго будет такая цена, но пока так
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
b0n3z
01:53
а кто его собрался делать производительным? об этом никто не говорил ничего. там цена 500-1000 бачей, сколько тепла будет выделять такая "производительность", ватт 200, ну может 300? такое тепло отвод...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
DIP32
01:47
Советский Союз как то горы оружия не спасли. Всё хорошо в достаточном количестве. А 2000 дерьмового самолета США не сильно помогает.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
DIP32
01:44
Очередные мрии Запада ?)))
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Главврач ПНД "Три кукушки"
01:40
В ДНС вроде ещё цены не начали расти, как была 5060 за 31, так и есть, и на Авито от 26
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
HP91
00:55
семейство Panter Lake для мобильных устройств, для 1954 будет Nova lake.
Intel представит процессоры Core Ultra 3 семейства Panther Lake на выставке CES 2026
Владимир Иванов
00:53
В конце лета взял себе 64 Гб. Пусть все программы кушают сколько им надо. Остальное винда под кеш будет использовать. Пока максимум что видел по потреблению именно софтом в общем ~30 Гб. Это без учёта...
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
corsi
23:31
Абсолютно в дырочку, денег много не бывает.
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
Незваный Гость
23:06
Тесты в гир2 о да Переделай на 1:1 и 4000 16-16-16
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Cowboy Huggies
22:41
Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если скорость чтения с ОЗУ медленная, а ядер много, то ядра будут находиться очень часто в состоянии ожидания, пока данные будут считаны с ОЗУ, а...
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter