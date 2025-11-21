Он оснащён новой технологией, которая позволит избавиться от традиционных механических частей управления

В январе 2023 года Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) при Министерстве обороны США заключило соглашение с компанией Aurora Flight Sciences на разработку экспериментального самолёта DAPRA X-65. Самолёт будет использовать технологию активной системы управления потоком воздуха (AFC), которая, как предполагается, заменит традиционные механические рули и другие сложные подвижные части. X-65 оборудуют соплами, которые будут менять давление воздуха над крылом и влиять на его крен и тангаж.

Как сообщает издание Defense News, ссылаясь на DAPRA, первый полёт экспериментального самолёта состоится в конце 2027 года. Это на два года позже, чем планировалось изначально, поскольку программа была приостановлена и пересмотрена. DAPRA рассчитывают, что новая технология управления позволит в будущем переосмыслить подходы к созданию самолётов и разработке систем манёвренности. Аэродинамика и вес будущих самолётов за счёт AFC могут быть снижены, что также положительно отразится на энергоэффективности и простоте конструкции.