Лазерное оружие рассматривается как эффективный способ противодействия БПЛА

На сайте правительства Великобритании сообщается о заключении контракта с компанией MBDA UK на сумму 316 миллионов фунтов стерлингов (около 410 миллионов долларов), в рамках которого эсминцы Королевских Военно-морских сил будут оснащены новой лазерной системой DragonFire уже к 2027 году. Изначально планировалось, что произойдёт это на 5 лет позже.

DragonFire будет использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), включая те, которые развивать скорость до 650 километров в час. Британские военные уже провели соответствующие испытания, подтвердив возможности лазерной системы противодействовать таким целям. При этом подчёркивается, что точность DragonFire позволяет лазеру поразить небольшую монету с расстояния в километр, а стоимость выстрела гораздо меньше, чем у современных зенитно-ракетных комплексов.

MBDA UK установит DragonFire на платформу британского эсминца Type 45, которые играют ключевую роль в противовоздушной обороне Великобритании. На текущий момент данные корабли оснащены более дорогим вооружением, поэтому лазерный комплекс станет экономически эффективным вариантом. В сообщении британского правительства акцентируют внимание на том, что соглашение позволит создать дополнительные 600 квалифицированных рабочих мест и внести существенный вклад в обороноспособность.