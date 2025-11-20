Сайт Конференция
Nacvark
В Израиле проведут модернизацию танков Merkava на сумму $210 млн
Компания Elbit Systems получила контракт от Министерства обороны Израиля

Компания Elbit Systems сообщила о получении контрактов от Министерства обороны Израиля на модернизацию основных боевых танков Merkava, используемых израильской армией. Общая стоимость программы модернизации, рассчитанной на шесть лет, составляет 210 миллионов долларов.

В рамках полученных контрактов израильская компания планирует провести работу по обновлению электронных систем танков, а также установит усовершенствованные электронно-оптические прицелы с поддержкой искусственного интеллекта, которые обеспечат панорамное наблюдение в дневное и ночное время и улучшат возможности по обнаружению и захвату целей. Elbit Systems в рамках контракта с израильским оборонным ведомством также предоставит услуги по комплексному техническому обслуживанию танков, поставит необходимые запчасти. Генеральный директор Elbit Systems Бецхалель Махлис подчеркнул, что продолжение сотрудничества с израильским правительством подтверждает ключевую роль его компании в развитии технологических возможностей вооружённых сил.

#израиль #merkava
Источник: elbitsystems.com
