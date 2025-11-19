Сайт Конференция
Nacvark
США заказали системы ПВО NASAMS для поставок Тайваню
Общая стоимость заказанных систем составляет почти $700 млн

В октябре 2024 года Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню зенитно-ракетных комплексов National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). За два года до этого Вашингтон предоставил Тайбэю неформальное разрешение на поставку данных систем, но сбор документов и получение официального разрешения заняло почти два года.

Министерство обороны США сообщило о заключении контракта с компанией Raytheon на производство систем NASAMS для поставок Тайваню. Общая стоимость контракта составляет 698,9 миллиона долларов. Примечательно, что в 2024 году оценочная стоимость заказанных тайваньскими властями систем составляла около 1,1 миллиарда долларов, но с тех пор она существенно уменьшилась. По всей видимости, выбор комплектации NASAMS был изменён или систем было заказано меньше, чем планировалось изначально.

Производство NASAMS будет происходить в Тьюксбери (штат Массачусетс) для последующих поставок систем Тайваню. Ожидается, что все работы будут завершены до 28 февраля 2031 года. Таким образом, путь Тайбэя от запроса на приобретение NASAMS до получения всех заказанных систем противовоздушной обороны займёт почти 10 лет.

#сша #тайвань #nasams
Источник: war.gov
