В этом году российские горняки добыли уже четыре крупных алмаза

В Архангельской области местным горно-обогатительным комбинатом были добыты два крупных алмаза, вес которых составляет 135,75 и 55,96 карата соответственно. Об этом изданию ТАСС сообщила компания «АГД Даймондс».

Уникальность этих алмазов заключается в высоком качестве (небольшое содержание примесей придаёт чистоту и прозрачность) и крупным размером (более 50 карат). Отмечается, что в этом году российские горняки добыли уже четыре подобных по размеру алмаза, которые также стали 50-м и 51-м уникальными драгоценными камнями, добытыми с момента старта разработки месторождения.

Компания акцентирует внимание на том, что извлечение сразу двух крупных алмазов в короткие сроки указывает на высокий потенциал месторождения, а также демонстрирует устойчивость горно-обогатительного комбината. Алмазные месторождения в Архангельской области является единственными в Европе, а их разработкой занимаются компании «Севералмаз» и вышеупомянутая «АГД Даймондс». С начала ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комбината в регионе было добыто более 48 миллионов карат алмазов.