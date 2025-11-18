При этом ВМС Великобритании удалось сэкономить более 300 тысяч долларов на модернизации

Министерство обороны Великобритании отчиталось о сэкономленных 300 тысячах долларов на модернизации системы вертикальной посадки и взлёта (VTOL) истребителей F-35B, которые размещаются на авианосцах. Как пишет издание The Telegraph, британские F-35B могут принести убытки на миллионы долларов из-за сэкономленных Лондоном средств на модернизации VTOL.

Технология VTOL позволяет этим истребителям зависать над кораблём, сравнившись с ним по скорости, чтобы осуществить посадку на палубу. Такой способ посадки имеет ограничения по массе, из-за чего пилоту порой приходится сбрасывать груз для безопасного приземления на палубу. Корпус морской пехоты США во время использования F-35B поступает именно так, но только в случае выполнения боевых вылетов, когда истребитель возвращается без боезапаса.

В случае с британскими F-35B, теперь пилотам придётся сбрасывать груз, включая ракеты и топливо, чтобы обеспечить безопасную посадку. Вышеупомянутая модернизация могла бы частично исправить ситуацию, увеличив максимально допустимую грузоподъёмность самолёта на 3 тонны, поскольку военным предлагали использовать «VTOL с пробежкой», когда истребитель движется немного быстрее корабля, совершая приземление с небольшой пробежкой. Однако в Лондоне решили отказаться от такого подхода в пользу экономии, которая теперь может вылиться в большие траты.