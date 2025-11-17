Сайт Конференция
Nacvark
ВМС США ввели в эксплуатацию последний корабль береговой охраны Independence
Им стал USS Pierre, являющийся 19 кораблём данного типа

Военно-морские силы США сообщили о принятии на вооружение корабля береговой охраны USS Pierre (класс Independence), который стал 19-м и последним кораблём данного типа. Строительство кораблей этого класса началось ещё в 2008 году компанией Austal USA.

На вооружении ВМС США теперь находится 17 кораблей Independence из 19 построенных, поскольку два судна (первые корабли выпущены в качестве испытательной версии) были выведены из эксплуатации в 2021 и 2022 годах. Строительство USS Pierre началось в 2023 году, а уже в следующем году он был спущен на воду для проведения испытаний и принятия на вооружение американского флота.

Корабли Independence предназначены для быстрого реагирования в прибрежной зоне и открытом океане – обозначение присутствия или сдерживание сил противника. Судно оснащено различным вооружением, включая противокорабельные ракеты RGM-184A NSM и AGM-114 Hellfire с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением. Их используют преимущественно для оказания поддержки более крупным кораблям, действующим в Индо-Тихоокеанском или других регионах, где США обозначают своё присутствие.

#сша #вмс сша #independence
Источник: navy.mil
