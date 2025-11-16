О соответствующих планах сообщает разработчик перехватчика Frankenburg Technologies, заключивший партнёрство с Polska Grupa Zbrojeniowa

Компания Frankenburg Technologies (Эстония) подписала соглашение о сотрудничестве с объединением оборонно-промышленного комплекса Polska Grupa Zbrojeniowa (Польша), в рамках которого стороны планируют совместно развивать эстонскую разработку – небольшую ракету-перехватчик Mark 1 по доступной цене.

Сотрудничество предусматривает совместное создание передовых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Страны, расположенные на восточном фланге НАТО, планируют предоставить союзным силам возможность эффективно противостоять и нейтрализовать растущую угрозу от БПЛА, в том числе в контексте концепции «стена дронов».

Frankenburg Technologies и Polska Grupa Zbrojeniowa будут работать над интеграцией Mark 1 с польскими платформами. В планах компаний ежегодно производить до 10 тысяч перехватчиков данного типа, чтобы иметь возможности оперативно пополнять запасы средств противодействия БПЛА. Не уточняется, в какие именно сроки стороны планируют достичь поставленной цели. В этом материале можно более подробно прочесть о Mark 1, который, по задумке Frankenburg Technologies, будет перехватывать БПЛА по цене 50 тысяч долларов за один перехватчик.