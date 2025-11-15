Армия США постепенно отказывается от бронетранспортёров, пересаживаясь на лёгкие внедорожники

Издание Defence24, ссылаясь на собственные источники, пишет, что США предложили Польше передать бронетранспортёры (БТР) Stryker на безвозмездной основе. Решение о списании техники с последующей передачей польским вооружённым силам может произойти в рамках программы Excess Defense Articles (EDA), направленной на сокращение излишних оборонных расходов за счёт утилизации ненужной техники.

В случае, если Варшава примет поставку из США, ей придётся оплатить мероприятия, связанные с ремонтом и модификацией американских БТР. По данным издания, польское правительство ещё рассматривает предложение Вашингтона.

БТР Stryker по-прежнему используется Армией США, но некоторые подразделения, особенно в составе Национальной гвардии, отказываются от них в пользу лёгких внедорожников. Уже два подразделения Национальной гвардии США, создававшихся специально для эксплуатации Stryker, преобразовали в мобильные бригады, эксплуатирующие лёгкие пехотные машины. На фоне этого США списывают неиспользуемую военную технику, передавая её, например, Польше, которая неоднократно пользовалась программой EDA.