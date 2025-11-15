Речь идёт о более чем 700 перехватчиках

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I (SM-6) и Standard Missile 2 Block IIIC (SM-2) общей стоимостью около 3,5 миллиардов долларов. Немецкие власти планируют оснастить ими фрегаты F127, оснащённые системой Aegis Weapon System (возглавляемая США программа совместной противоракетной обороны).

Будущая продажа оружия включает в себя поставку 173 ракет SM-6, а также 577 перехватчиков SM-2. В стоимость также включено сопутствующее оборудование, включая контейнерные пусковые установки MK21 (Mod 3) и MK13 (Mod 1), комплектующие части ракетного и испытательного оборудования, программное обеспечение и техническая документация.

DSCA подчёркивают, что продажа Германии ракет-перехватчиков позволит стране действовать совместно с Военно-морскими силами США в отражении ракетных угроз. Отмечается, что поставка SM-6 и SM-2 не изменит традиционный баланс сил в регионе. Стоит отметить, что ещё в 2024 году сообщалось о планах США разместить в Германии ракеты-перехватчики SM-6 и SM-2. Судя по всему, новая администрация не отказывается от планов прежней, но теперь речь идёт не о развёртывании, а полноценной продаже оружия.