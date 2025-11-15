Сайт Конференция
Nacvark
США поставят Германии ракеты SM-6 и SM-2 за $3,5 млрд
Речь идёт о более чем 700 перехватчиках

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Германии ракет Standard Missile 6 Block I (SM-6) и Standard Missile 2 Block IIIC (SM-2) общей стоимостью около 3,5 миллиардов долларов. Немецкие власти планируют оснастить ими фрегаты F127, оснащённые системой Aegis Weapon System (возглавляемая США программа совместной противоракетной обороны).

Будущая продажа оружия включает в себя поставку 173 ракет SM-6, а также 577 перехватчиков SM-2. В стоимость также включено сопутствующее оборудование, включая контейнерные пусковые установки MK21 (Mod 3) и MK13 (Mod 1), комплектующие части ракетного и испытательного оборудования, программное обеспечение и техническая документация.

DSCA подчёркивают, что продажа Германии ракет-перехватчиков позволит стране действовать совместно с Военно-морскими силами США в отражении ракетных угроз. Отмечается, что поставка SM-6 и SM-2 не изменит традиционный баланс сил в регионе. Стоит отметить, что ещё в 2024 году сообщалось о планах США разместить в Германии ракеты-перехватчики SM-6 и SM-2. Судя по всему, новая администрация не отказывается от планов прежней, но теперь речь идёт не о развёртывании, а полноценной продаже оружия.

#сша #германия #sm-6 #sm-2
Источник: dsca.mil
Сейчас обсуждают

Iezon Din'alt
04:49
У меня комп на 4070 + 12700 и я с радостью заменю эту печку на коробочку Габена если цена устроит :)
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
HP91
04:39
Че то на слайде у вас 5070ti выдает какой-то крайне низкий фпс , она чутка совсем слабее 4080, но 4080 в 4к в нативе в BO7 выдает 60+ фпс , а с dlss так вообще 90 и выше... По идее и 5070ti должна+- т...
ComputerBase сравнили возможности технологий AMD FSR RR и Nvidia DLSS RR в Call of Duty: Black Ops 7
salexa
04:22
'ну да моби сраное ..куда без него ..это из серрии "жарит"ь баба тока в наших презиках... такие жадные ублюки как и apple
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Иван-Абрамович Помидоров
04:08
Зашёл на "Госуслуги" стопятсот раз через google, они там ещё не разорились.
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
aleximus777
04:01
Сделать фото огромной луны проще простого, нужно либо ошень много мегапикселей, либо ошень много фокусного. И просто снять луну на фоне подходящего объекта, отойдя от последнего хотя бы метров на 50. ...
Удивившие меня заблуждения о Луне
salexa
03:33
..Собственно, сейчас украинцы продолжают вращаться внутри того же психологического механизма: - считают себя невинными жертвами немотивированного нападения; - считают все свои несчастья не зас...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Ринат Гареев
03:27
Ты смеёшься что-ли? Практически 7 лет прошло и хочешь сказать, что графика не изменилась? Появилось куча технологий. ИИ уже начинают внедрять в проекты. В 2019 только-только трассировку лучей показали...
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
Родион Вестов
03:16
И верно. Люди не знают, что оставляют свои данные на зарубежных серверах. Вроде сайт российский а там засада. Потом их в аэропортах за границей хватают и дела шьют, потому что тамошние судьи легко вып...
В РФ предложили штрафовать до ₽700 000 отечественные сайты за авторизацию через зарубежные сервисы
Evgeny Chezarin
03:14
По сей день выходят обновы микрокода для мат.плат под 13 и 14 серии. Из отзывов на форумах (включая забугоровые) точно известно, что микротоки разрушают кристалл (сыпятся стенки диэлектрика между блок...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Борис Игнашин
02:24
Сам материал примерно ни о чем. Это не эпоха шестиядерников проходит, а количество потоков в винде перешагнуло за две сотни. Правда, 12 или 16 потоков у процессора не так принципиально важно , но да,...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
