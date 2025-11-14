Однако произойдёт это не ранее 2035 года

Военно-воздушные силы Франции смогут обеспечить защиту своих авиабаз от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с помощью зенитных установок RapidFire, оснащённых 40-мм пушками. Об этом сообщает французское издание Forces Operation Blog со ссылкой на парламентский отчёт о предстоящем оборонном бюджете страны.

Нюанс в том, что возможно это только после того, как производитель поставит все заказанные установки, то есть не в ближайшие годы. Депутат Франк Джилетти в отчёте объясняет, что в случае пересмотра бюджета правительство может выделить 3,5 миллиарда евро на приобретение 12 таких установок, четыре из которых удастся поставить уже к 2030 году. Поставка всех заказанных зенитных систем возможна не раньше 2035 года, при условии, что финансирование всё же будет выделено.

RapidFire представлена компаниями KNDS France и Thales в двух вариантах, включая мобильную установку на базе колёсного шасси 8x8. Стационарный вариант также может подойти ВВС Франции для защиты своих авиабаз от БПЛА. На текущий момент RapidFire есть только у французских военно-морских сил, в количестве 2 единиц на борту судов снабжения.