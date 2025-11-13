Лёгкий штурмовик получит новые датчики и вооружение для перехвата дронов в небе

Компания Embraer (Бразилия) объявила о расширении возможностей применения лёгкого штурмовика A-29 Super Tucano. Самолёт будет оснащён новым оборудованием для эффективного и экономичного противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

В своём пресс-релизе компания анонсирует оснащение лёгкого штурмовика специальными каналами передачи данных для получения начальных координат цели и организации очередей, оптико-электронными датчиками для лазерного обнаружения и целеуказания, а также ракетами с лазерной головкой самонаведения и пулемётами калибра 12,7-мм. Генеральный директор Embraer Defense & Security Боско да Кошта Жуниор подчеркнул, что компания учитывает опыт недавних военных конфликтов, которые продемонстрировали острую необходимость в решениях для противодействия БПЛА.

A-29 Super Tucano представляет собой турбовинтовой самолёт, предназначенный для разведки, авиационной поддержки и обучения пилотов. На вооружении различных военно-воздушных сил находится до 250 самолётов данного типа, то есть он не получил особой популярности, поэтому Embraer ищут новые способы привлечь потенциальных клиентов.