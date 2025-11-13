В качестве полигона для испытаний выступит Украина

В этом году в Европе начали обсуждать строительство так называемой «стены дронов», которая позволит защитить государственную границу с помощью различных FPV-дронов, дронов-перехватчиков, а также средств противодействия беспилотникам. Пока в Европейском союзе нет консенсуса по этому поводу, но некоторые компании предпринимают усилия по реализации этой идеи.

Компания Atreyd планирует уже в ближайшее время проведёт испытания «стены дронов», развернув для проверки механизм перехвата. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на основателя европейской компании, который решил остаться анонимным.

Представитель компании утверждает, что в качестве полигона для испытаний была выбрана Украина. Atreyd уже отправила одну такую систему на украинские территории, рассчитывая, что её начнут эксплуатировать в ближайшие недели. Развёртывание подобной системы станет первым случаем применения «стены дронов», состоящей из различных перехватчиков для защиты инфраструктуры от беспилотников. На текущий момент компания рассматривает свою разработку лишь для защиты инфраструктуры вдали от поля боя, хотя в будущем её адаптируют и к этим целям тоже.

Примечательно, что в открытом доступе отсутствует подробная информация о компании Atreyd, её представителях и месте регистрации. Сайт компании не содержит каких-либо сведений о расположении, но упоминается, что стартап имеет производственные мощности во Франции и Украине. Некоторые СМИ описывают Atreyd как французский стартап, хотя подтверждений этому нет.