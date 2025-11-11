Военные оценили средство передвижения на эффективность применения для разведки

Корпус морской пехоты Португалии провёл полевые испытания, в которых задействовал электроскутеры Mosphera, проверив средство передвижения на эффективность применения для выполнения различных боевых задач, включая разведку. Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на директора компании по экспорту и связям с государственными органами Романсом Бауманисом.

По словам представителя компании, их скутеры проходили испытания на самых разных типах местности, включая твёрдые склоны, мягкий песок и асфальт. Во всех случаях проверяли возможность езды стоя и сидя. Помимо прочего, скутеры Mosphera проверили на скорость и надёжность, чтобы определить эксплуатационные характеристики.

Латвийская компания утверждает, что испытания прошли успешно: электроскутер доказал свою эффективность во время выполнения морскими пехотинцами различных спецопераций, требующих мобильность, бесшумность хода, адаптируемость к рельефу местности и высокую грузоподъёмность. Военные предоставили свой отзыв, делая акцент на необходимости улучшения эргономики, быстрой настройки и расположения систем управления. Mosphera планирует продолжать работу над совершенствованием своего электроскутера, поддерживая контакты с военными для внесения корректировок в конструкцию.