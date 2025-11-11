Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Корпус морской пехоты Португалии провёл испытания электроскутеров Mosphera
Военные оценили средство передвижения на эффективность применения для разведки

Корпус морской пехоты Португалии провёл полевые испытания, в которых задействовал электроскутеры Mosphera, проверив средство передвижения на эффективность применения для выполнения различных боевых задач, включая разведку. Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на директора компании по экспорту и связям с государственными органами Романсом Бауманисом.

По словам представителя компании, их скутеры проходили испытания на самых разных типах местности, включая твёрдые склоны, мягкий песок и асфальт. Во всех случаях проверяли возможность езды стоя и сидя. Помимо прочего, скутеры Mosphera проверили на скорость и надёжность, чтобы определить эксплуатационные характеристики.

Латвийская компания утверждает, что испытания прошли успешно: электроскутер доказал свою эффективность во время выполнения морскими пехотинцами различных спецопераций, требующих мобильность, бесшумность хода, адаптируемость к рельефу местности и высокую грузоподъёмность. Военные предоставили свой отзыв, делая акцент на необходимости улучшения эргономики, быстрой настройки и расположения систем управления. Mosphera планирует продолжать работу над совершенствованием своего электроскутера, поддерживая контакты с военными для внесения корректировок в конструкцию.

#португалия
Источник: defence-blog.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
3
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
1
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
4
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
26
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
1
Bentley меняет стратегию: следующий Flying Spur не будет чисто электрическим
+
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+

Популярные статьи

Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
14
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
57
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
3
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
23
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
1

Сейчас обсуждают

Виктор Байкин
05:31
За 0.5 секунды на этом сайте всплыло 8 реклам. Я аж задолбался их отрубать. А по теме. Я только и слышу что мол что то там придумали. Пиз***. 27 всплывающих реклам пока я пытался написать комент. Вы...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Sergey Lavrenyk
05:31
Недорогие? ЗУР 95Я6 для "Панциря-С1" около 40 тысяч долларов стоят. При этом имеют гораздо лучшие гарактеристики.
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
Krogot
05:24
Почему бы не использовать тот же Win7 или даже WinXP с костылём LegacyUpdate? Вполне рабочий вариант.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
WinnyP00h
04:22
На самом деле бред. Это все работает только если мы говорим про максимум встроенный люмен. Если же ты хочешь щупать лучики и иметь нормальный фпс в 2к, то расстрою, у тебя варианты только в виде флагм...
3 причины, по которым GeForce RTX 3060 — последняя видеокарта, которую я купил новой
WinnyP00h
04:19
Очередные рассказы как хорошо сидеть на слабом железе ведь новое стоит ДЕНЕГ. А по факту - лишь попытки оправдать собственную несостоятельность.
3 причины, по которым GeForce RTX 3060 — последняя видеокарта, которую я купил новой
32Влад32
04:14
Больще нехрен им заняться.
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
WinnyP00h
04:11
Пора посетить окулиста, если ты не видишь разницу.
Какую видеокарту выбрать в 2025 году, если вам нужно более 8 ГБ видеопамяти — новую и с «Авито»
Garthar
03:52
Есть супер рабочий универсальный вариант - мойка воздуха. Ставишь в комнате с компом и пыли не будет. Да дороже фильтра за 150р, но гораздо полезнее
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
WinnyP00h
03:50
Вот только не GDDR7. И она мусор потому что печка адская и тех процесс старый, за счет чего у той же 4090 и был скачок с огромным приростом транзисторов.
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
WinnyP00h
03:50
Перешел с 5080 на 5090, разницу ощутил. Просто подобные статьи нужны чтоб угодить сторонникам "топов за свои деньги" и тех, кто готов до последнего мучать 570 рыксы
GeForce RTX 5090 — технологический флагман или избыточное решение для большинства геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter