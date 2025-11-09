В качества залог может выступить норвежский фонд национального благосостояния

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Норвегии рассматривает возможность выделения Украине кредита в размере 100 миллиардов евро. В качестве залога может выступить норвежской фонд национального благосостояния, стоимость которого в этом году была оценена в 1,9 триллиона долларов.

По данным издания, такой вариант стал рассматриваться после того, как власти других европейских стран, включая Данию, обвинили Норвегию в недостаточной поддержке Украины. Следует напомнить, что актуальным остаётся вопрос финансирования государственного бюджета Украины на 2026 – 2028 годы. В Европейском союзе планировали выделить Киеву кредит в размере 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов, но пока механизм согласовать не удалось, в том числе из-за позиции Бельгии, на территории которой находится основная часть суверенных активов России.

The Times не обладает информацией о том, насколько серьёзно Осло рассматривает выделение такого кредита, но норвежская инициатива может выступить альтернативой механизму Европейского союза с замороженными российскими активами.