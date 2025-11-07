Они принадлежат к третьему поколению, которое будет заменено новыми самолётами четвёртого и пятого поколений

На Международной истребительной конференции IQPC 2025, проходящей в Риме с 4 по 6 ноября, представители Бундесвера анонсировали вывод из эксплуатации истребителей-бомбардировщиков третьего поколения Panavia Tornado, которые были приняты на вооружение ещё в 1989 году. Самолёт разрабатывался в 1970-х годах для Великобритании, Германии и Италии.

Ожидается, что задачи Panavia Tornado будут переданы новым истребителям Бундесвера – европейскому Eurofighter Typhoon четвёртого поколения и американскому F-35A пятого поколения. Panavia Tornado использовался для нанесения дальнобойных ударов, а также был носителем ядерного оружия.

Стратегические возможности самолётов будут отнесены к F-35A, который может быть носителем американских термоядерных бомб B61, в то время как Eurofighter будет ответственен за удары вглубь территорий. Tornado также использовался для противодействия системам противовоздушной обороны, для чего можно использовать и вышеупомянутый F-35A, учитывая его стелс-технологии.

Пока непонятно, когда Panavia Tornado снимут с вооружения. Прошедшие модернизацию истребители могут сохранять боеспособность вплоть до конца 2025 года. По всей видимости, в следующем году начнётся процесс вывода Tornado из эксплуатации.