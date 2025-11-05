Они могут пройти в начале 2026 года

В начале 2026 года южнокорейская компания Hanwha Aerospace планирует начать испытания нового турбореактивного двигателя, разработанного для малозаметного беспилотного Low Observable Unmanned Wingman System (LOWUS) от Korean Air. Об этом сообщает издание Defence Blog.

Сейчас прототип дрон полагается на турбореактивный двигатель АИ-222 украинского производства в качестве временного решения. Предполагается, что новый южнокорейский двигатель обеспечит тягу 5,5 тысяч фунтов и послужит уже постоянным решением.

LOWUS сможет как выполнять задачи самостоятельно, так и действовать в формате совместного боевого самолёта для оказания вспомогательных функций истребителю KF-21 Boramae. Прототип данного дрона впервые был представлен на выставке ADEX 2025 в Сеуле. Ожидается, что серийное производство малозаметного беспилотника начнётся в середине 2030-х годов.

Defence Blog акцентирует внимание на том, что переход с украинского двигателя на корейский имеет более широкое стратегическое значение. Импортозамещение в данном контексте направлено на устранение последствий перебоев в цепочке поставок, которая оказалась под угрозой из-за ситуации с безопасностью в Восточной Европе.