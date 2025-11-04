Не уточняется, сколько ракет получил Киев

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Великобритании не так давно поставило Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow, используемых для нанесения ударов на расстояния от 250 до 560 километров (в зависимости от модификации).

По данным издания, поставка ракет была осуществлена на фоне приближения зимнего периода, когда может возникнуть необходимость в наращивании запасов вооружений. При этом официально в Лондоне не сообщали о поставках Storm Shadow, а проверить информацию Bloomberg невозможно из-за отсутствия официальных данных.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что поставка британских ракет произошла на фоне очередного отказа США поставлять Украине запрошенные BGM-109 Tomahawk. Помимо этого, издание приводит официальные данные украинской армии о боевом применении Storm Shadow, чего не было уже продолжительный период времени.

В июле была новость о том, что компания MBDA возобновит производство крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG спустя 15 лет после того, как правительство Франции разместило последний заказ на данное вооружение. Возобновление производства сопровождается совместными усилиями Великобритании и Франции, которые являются разработчиками ракет и, судя по всему, возвращаются к закупкам.